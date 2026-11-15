Batman'da çift kuyruklu benekli semender görüntülendi

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Yaylatepe Mahallesi’nde gece saatlerinde ortaya çıkan çift kuyruklu semender, vatandaşların ilgisini çekti. Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu belirtilen ve genellikle geceleri görülen semender, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Sason ilçesine bağlı Yaylatepe Mahallesi’nde gece saatlerinde çift kuyruklu olduğu belirtilen bir semender görüldü. İlk kez böyle bir canlıyla karşılaştıklarını belirten vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Genellikle gece saatlerinde ortaya çıkan semenderi fark eden mahalle sakinleri, o anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Kısa sürede dikkat çeken görüntüler, görenlerin ilgisini çekti. Bölgede ilk kez karşılaştıkları çift kuyruklu semenderi şaşkınlıkla izleyen vatandaşlar, bu sıra dışı anları kayıt altına aldı.