Batman'da tabela ile cam arasına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Edinilen bilgilere göre, tabela ile cam arasındaki boşluktan kedi sesi geldiğini duyan çevre esnafı ve vatandaşlar, durumu Batman Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yavru kediyi sıkıştığı yerden zarar görmeden çıkardı.

Batman’ın Ziya Gökalp Mahallesi’nde bir iş yerinin tabelası ile camı arasına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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