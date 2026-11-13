Kozluk'ta yangın tatbikatı yapıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde yangın tatbikatı yapıldı.

Kozluk Devlet Hastanesinde yapılan tatbikatta, yangın anında yapılması gerekenler, acil tahliye süreçleri ve yangına doğru müdahale yöntemleri uygulamalı olarak ele alındı.

Tatbikatta, senaryo gereği yangın alarmının verilmesi, personel ve hastaların güvenli tahliyesi ile yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı gibi konularda uygulamalar yapıldı.

Kozluk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Fırat Güneş, hastanelerde hasta ve çalışan güvenliğinin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, acil durumlara karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekti.

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Güneş, bu tür tatbikatların personelin bilinçlenmesine ve olası acil durumlarda koordineli hareket edilmesine önemli katkı sağladığını kaydetti.