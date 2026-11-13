Batman'da Hasankeyf Tüneli'nde trafik kazası tatbikatı yapıldı

Tatbikata, Hasankeyf Kaymakamı Serkan Böyük ve kurum amirleri de katıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye, kara yolları, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Hasankeyf Kaymakamlığının açıklamasına göre, ilgili kurumlardan yaklaşık 50 teknik personelin katılımıyla tünel içi trafik kazası tatbikatı yapıldı.

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