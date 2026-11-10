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        Batman'da silahlı kavga: 1 yaralı

        Batman kent merkezinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 20:31 Güncelleme:
        Batman'da silahlı kavga: 1 yaralı

        Batman kent merkezinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Edinilen bilgilere göre olay, Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı olayda Ş.B. (23) ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı Ş.B. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden uzaklaşırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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