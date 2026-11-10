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        Batman'da dron destekli uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama

        Batman'da uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik dron destekli operasyonlarda 13 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 12:58 Güncelleme:
        Batman'da dron destekli uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama

        Batman’da uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik dron destekli operasyonlarda 13 şüpheli tutuklandı.

        Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda 4, 7 ve 9 Kasım 2026 tarihlerinde dron destekli operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda yapılan aramalarda 1 kilo 288 gram skunk, 29,17 gram bonzai, 5,87 gram uyuşturucu ham maddesi, 0,88 gram metamfetamin ile 9 bin 350 lira nakit para ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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