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        Batman'da 12 yıl önce işlendiği değerlendirilen cinayetle ilgili soruşturmada bir şüpheli tutuklandı

        Batman'da 2014 yılında işlendiği değerlendirilen cinayetle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 16:29 Güncelleme:
        Batman'da 12 yıl önce işlendiği değerlendirilen cinayetle ilgili soruşturmada bir şüpheli tutuklandı

        Batman'da 2014 yılında işlendiği değerlendirilen cinayetle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Valilikten yapılan açıklamada, Kozluk ilçesinde R.B'nin 2014 yılında engelli oğlu E.B'nin terör örgütüne katıldığını iddia ederek kolluk kuvvetlerine kayıp müracaatında bulunduğu belirtildi.

        Jandarma tarafından yapılan saha araştırmaları, mağdur beyanları, gizli tanık ifadeleri ve teknik takip sonucunda "terör örgütüne üye olma" suçundan aranan E.B'nin baba R.B tarafından maddi anlaşmazlıklar nedeniyle öldürüldüğüne dair kuvvetli şüpheye ulaşıldığı ifade edilen açıklamada, elde edilen deliller ışığında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 Kasım'da Batman ve Antalya'da 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği, 10 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

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        Açıklamada, baba R.B'nin "akrabaya karşı kasten öldürme" suçundan 7 Kasım'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Batman M Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği belirtilerek, 9 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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