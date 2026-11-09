Batman'da 12 yıl önce işlendiği değerlendirilen cinayetle ilgili soruşturmada bir şüpheli tutuklandı

Jandarma tarafından yapılan saha araştırmaları, mağdur beyanları, gizli tanık ifadeleri ve teknik takip sonucunda "terör örgütüne üye olma" suçundan aranan E.B'nin baba R.B tarafından maddi anlaşmazlıklar nedeniyle öldürüldüğüne dair kuvvetli şüpheye ulaşıldığı ifade edilen açıklamada, elde edilen deliller ışığında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 Kasım'da Batman ve Antalya'da 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği, 10 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kozluk ilçesinde R.B'nin 2014 yılında engelli oğlu E.B'nin terör örgütüne katıldığını iddia ederek kolluk kuvvetlerine kayıp müracaatında bulunduğu belirtildi.

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