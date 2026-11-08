AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu basın mensuplarıyla buluştu

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kristal Park Tesisleri'nde gerçekleşen buluşmada açıklamalarda bulunan Nasıroğlu, Batman'ın yer altı zenginlikleri, petrol arama çalışmaları, tarım sektörü ve yatırım fırsatlarına değindi.

Kentin huzur ortamından en fazla faydalanacak şehirlerden biri olduğunu belirten Nasıroğlu, geçmişte güvenlik endişeleri nedeniyle çalışma yapılamayan bölgelerde bugün önemli faaliyetlerin yürütüldüğünü ifade etti.

Nasıroğlu, Hasankeyf-Gercüş hattı, Gaziler bölgesi ve Mava Dağı çevresindeki petrol arama çalışmalarına değinerek, kentin enerji potansiyelinin ortaya çıkarılması için çalışmaların süreceğini kaydetti.

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Batman'ın kalkınması için petrolün yanı sıra diğer yer altı kaynaklarının araştırılacağını, tarımda alternatif ürünlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacağını ifade eden Nasıroğlu, altyapı çalışmaları ve ilçelerin ihtiyaçlarına yönelik çözüm üretmeye devam edeceklerini belirtti.

Nasıroğlu, konuşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Toplantıya, AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi de katıldı.