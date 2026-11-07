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        Batman'da şehit çocuğuna doğum günü etkinliği

        Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 27 Mart 2016 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde yürütülen operasyon sırasında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Vedat Aykut'un oğlu için doğum günü etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 16:11 Güncelleme:
        Batman'da şehit çocuğuna doğum günü etkinliği

        Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 27 Mart 2016 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesinde yürütülen operasyon sırasında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Vedat Aykut’un oğlu için doğum günü etkinliği düzenlendi.

        Şehit ailesinin bu özel gününde İl Jandarma Komutanlığı personeli ile Batman Valisi Ekrem Canalp’in eşi Dr. Ayten Canalp de aileyi yalnız bırakmadı. Programa katılan Dr. Ayten Canalp, şehit Jandarma Uzman Çavuş Vedat Aykut’un oğlunun doğum günü sevincine ortak oldu.

        Etkinlikte şehit ailesiyle yakından ilgilenen Dr. Canalp, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin en kıymetli emanetleri olan ailelerine sahip çıkmanın devletin en asli görevlerinden biri olduğunu belirtti. Şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Canalp, şehidimizin oğlunun mutluluğunu paylaştı.

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        Program kapsamında doğum günü pastası, Dr. Ayten Canalp ve şehidimizin oğlu ile ailesi tarafından birlikte kesildi. Dr. Canalp, çocukla yakından ilgilenerek doğum günü sevincine eşlik etti.

        Düzenlenen etkinliğe İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ekrem Doğan, Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği Başkanı Meltem Kaya, personel eşleri ve jandarma teşkilatı mensupları katıldı.

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