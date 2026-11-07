Mereto Dağı eteklerinde sis

Sason ilçesinde gece boyunca etkili olan sağanak yağışın ardından Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin 2 bin 978 rakımla en yüksek dağı Mereto’nun eteklerindeki Çayırlı ve Taşyuva köyleri arasında sis bulutu oluştu. Mereto Dağı yolunda seyreden çevredekiler, manzarayı cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

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