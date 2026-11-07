Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Mereto Dağı eteklerinde sis

        Mereto Dağı eteklerinde sis

        BATMAN'ın Sason ilçesinde bulunan 2 bin 978 rakımlı Mereto Dağı'nın eteklerinde oluşan sis bulutu görsel şölen oluşturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 15:12 Güncelleme:
        Mereto Dağı eteklerinde sis

        BATMAN'ın Sason ilçesinde bulunan 2 bin 978 rakımlı Mereto Dağı'nın eteklerinde oluşan sis bulutu görsel şölen oluşturdu.

        Sason ilçesinde gece boyunca etkili olan sağanak yağışın ardından Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin 2 bin 978 rakımla en yüksek dağı Mereto’nun eteklerindeki Çayırlı ve Taşyuva köyleri arasında sis bulutu oluştu. Mereto Dağı yolunda seyreden çevredekiler, manzarayı cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim

        Benzer Haberler

        Batman'da sağanak sonrası köy yollarında heyelan
        Batman'da sağanak sonrası köy yollarında heyelan
        Batman'da 4'üncü Gastronomi Fuarı başladı
        Batman'da 4'üncü Gastronomi Fuarı başladı
        Batman'da yağmur sonrası sokaklar göle döndü, araçlar su altında kaldı
        Batman'da yağmur sonrası sokaklar göle döndü, araçlar su altında kaldı
        Batman'da otomobil ile ticari araç çarpıştı: Kaza anı kamerada
        Batman'da otomobil ile ticari araç çarpıştı: Kaza anı kamerada
        Batman'da minibüsle çarpışan kamyonet yan yattı: 1 yaralı
        Batman'da minibüsle çarpışan kamyonet yan yattı: 1 yaralı
        Batman'da çiftçilere 34 ton mercimek tohumu dağıtıldı
        Batman'da çiftçilere 34 ton mercimek tohumu dağıtıldı