Batman İl Özel İdaresi bahçesinde yetiştirilen fıstıklar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

Vatandaş odaklı hizmet anlayışının bir örneği olarak hayata geçirilen çalışmanın, sosyal dayanışmanın güçlendirilmesine katkı sunduğu ifade edildi. Toprakta yetiştirilen ürünlerin ihtiyaç sahibi ailelerle paylaşılmasıyla hem yerel kaynakların değerlendirilmesi hem de toplumsal dayanışma kültürünün desteklenmesi amaçlandı.

İl Özel İdaresi bahçesinde yetiştirilen fıstıkların üretiminden hasadına, paketlenmesinden dağıtımına kadar tüm süreçler titizlikle yürütüldü. Çalışmaların, belirlenen kalite kontrol standartları doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.