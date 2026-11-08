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        Belaruslu Anastasiya, Batman'a gelin geldi

        Antalya'da başlayan aşk hikayesi, Batman'ın Sason ilçesinde görkemli bir düğünle taçlandı. Belaruslu Anastasiya ile Sasonlu Hasan Çelik, Türk ve Kürt geleneklerinin yaşatıldığı düğün töreniyle dünyaevine girdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 14:54 Güncelleme:
        Belaruslu Anastasiya, Batman'a gelin geldi

        Antalya’da başlayan aşk hikayesi, Batman’ın Sason ilçesinde görkemli bir düğünle taçlandı. Belaruslu Anastasiya ile Sasonlu Hasan Çelik, Türk ve Kürt geleneklerinin yaşatıldığı düğün töreniyle dünyaevine girdi.

        Antalya’da bir otelde çalışan Belaruslu Anastasiya, tatil için otele gelen ve Batman’ın Sason ilçesinde doğup büyüyen Hasan Çelik ile tanıştı. İkili arasında başlayan arkadaşlık zamanla aşka dönüşürken, çift evlilik kararı aldı. Hasan Çelik’in memleketi Batman’ın Sason ilçesine ailesiyle birlikte gelen Anastasiya, burada düzenlenen görkemli bir düğünle hayatını Hasan ile birleştirdi. Resmi nikahın yanı sıra Müslüman olan Anastasiya, dini nikah da kıydırdı. Tamamen Türk geleneklerine göre gerçekleştirilen düğünde, Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekildi. Gelin Anastasiya’ya takılan altın ve paraların ardından aileler bir araya gelerek hatıra fotoğrafları çektirdi. Düğünün en dikkat çeken anlarından biri ise Belaruslu aile üyelerinin Kürtçe şarkılar eşliğinde çekilen halaylara kısa sürede uyum sağlaması oldu. Halaylara eşlik ederek düğünün coşkusuna ortak olan Belaruslu aile, davetlilerin takdirini topladı.

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        Antalya’da başlayan ve Sason’da görkemli bir düğünle yeni bir hayata dönüşen aşk hikâyesi, farklı kültürleri aynı mutlulukta buluşturdu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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