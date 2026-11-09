Güneydoğu'nun zirvesindeki Meryem Ana Kilisesi turizme kazandırılıyor

İBRAHİM TOPRAK - Batman'ın Sason ilçesinde 2 bin 978 metre rakımıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en yüksek dağı olan Mereto'nun zirvesindeki Meryem Ana Kilisesi restore edilerek turizme kazandırılıyor.

Batman Valiliğinin koordinasyonunda kentte doğa ve inanç turizminin gelişmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda, Mereto Dağı zirvesindeki Meryem Ana Kilisesi, İl Özel İdaresi finansmanıyla restore edildi.

Sason Kaymakamı Furkan Başar, AA muhabirine, Mereto Dağı'nın 2 bin 978 metre yüksekliğiyle bölgenin adeta çatısı konumunda olduğunu söyledi.

Mereto Dağı zirvesinde bulunan Meryem Ana Kilisesi'nin restorasyon çalışmalarının tamamlandığını belirten Başar, kilisenin hemen yanına Vali Ekrem Canalp'in talimatı doğrultusunda cami inşaatına başlandığını anlattı.

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Terörsüz Türkiye süreciyle ülkede huzur ve güven ortamının oluştuğunu, bunun turizmin gelişmesine de katkı sağladığını dile getiren Başar, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye süreci ile ülkemizin her tarafında huzur ve güven ortamı oluşmuş durumdadır. Bunun meyvelerinden biri olarak da Güneydoğu'nun en yüksek zirvesinde dahi turizmin meyvelerini yavaş yavaş almaya başlıyoruz. Bu güzel manzarayı, bu güzellikleri görmeleri için tüm vatandaşlarımızı Sason ilçemizdeki Mereto Dağı'nın zirvesine davet ediyoruz."

Batman'da turizmi 365 güne yaymak için yoğun çalışma yürütüldüğünü belirten Başar, turizmle beraber Mereto Dağı'nın da yaz aylarında bölgede serinlemek isteyen vatandaşların uğrak yeri olmasının beklendiğini ifade etti.

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Başar, şunları söyledi:

"Aynı zamanda kış turizmi açısından da kayak merkezi inşaatımız hızlı bir şekilde Mereto Dağı'nda devam etmektedir. Kayak merkezinin açılmasıyla vatandaşlarımızın akın akın Mereto Dağı'na, Sason'a geleceklerini düşünmekteyiz. Mereto Dağı zirvesine ulaşım konusunda da çalışmalar tamamlandı. Proje kapsamında yaklaşık 19 kilometrelik sıcak asfalt çalışması yürütüldü. Bu yolun 12 kilometresinde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için çelik bariyerler döşenmiştir. Yol güzergahında istasyon kafe inşaatları tamamlanmış olup karavan ve çadır kamp alanları, trekking parkurları, doğa ve maceraseverleri burada ağırlamak için hazırdır."

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- "Sason turizm merkezlerinden biri olacaktır"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı da Mereto Dağı'nın Ermeni Hristiyanlar için önemli olduğunu dile getirdi.

Tarihi kaynaklara göre, Mereto Dağı zirvesindeki Meryem Ana Kilisesi'nin miladi 4. ve 5. yüzyıllar arasında tarihlendirildiğini belirten Aslanlı, kilisenin çok eski yıllarda iki kez restorasyon gördüğünü söyledi.

Aslanlı, şunları kaydetti:

"Son olarak 2024'te Valiliğimiz tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Aynı zamanda Mereto Dağı'nın zirvesine çıkan yola da beton asfalt yapılmıştır. Bugünden itibaren turizm dünyasına açıktır. Resmi açılışı yapılmamasına rağmen Ermenistan'dan gelen kafilelerin kiliseyi sık sık ziyaret ettiğini tespit ettik. Bunun yanında yayla turizmi ve kayak merkezi de devreye girdiğinde Sason, turizm merkezlerinden biri olacaktır."