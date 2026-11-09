12 yıllık 'yalan' jandarmanın titiz çalışması ile aydınlatıldı Oğlunun terör örgütüne katıldığını iddia edip kayıp başvurusunda bulundu, yıllar sonra babanın evladını öldürdüğü ortaya çıktı

Batman'ın Kozluk ilçesinde 2014 yılında engelli oğlunun terör örgütüne katıldığını iddia ederek kayıp başvurusunda bulunan babanın, oğlunu maddi anlaşmazlıklar nedeniyle öldürdüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan baba tutuklandı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 2014 yılında yaşanan olayda, baba R.B., engelli oğlu E.B.'nin terör örgütüne katıldığını öne sürerek kolluk kuvvetlerine kayıp müracaatında bulundu. Yıllardır kayıp olarak aranan dosya, jandarmanın yürüttüğü kapsamlı saha araştırmaları, mağdur beyanları, gizli tanık ifadeleri ve teknik takipler sonucunda aydınlatıldı.

Yapılan incelemelerde, E.B.'nin terör örgütüne katıldığı iddiasının asılsız olduğu ve aslında baba R.B. tarafından maddi anlaşmazlıklar nedeniyle öldürüldüğüne dair kuvvetli şüpheye ulaşıldı. Elde edilen deliller doğrultusunda, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 Kasım 2026 tarihinde Batman ve Antalya'da 10 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba R.B., 7 Kasım 2026 tarihinde çıkarıldığı mahkemece 'altsoydan akrabayı kasten öldürme' suçundan tutuklanarak batman m tipi ceza infaz kurumuna gönderildi.