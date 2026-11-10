Batman'da otomobilin çarptığı 2 büyükbaş hayvan telef oldu
Batman'da aniden yola çıkan 2 büyükbaş hayvana otomobil çarptı. Kazada hayvanlar telef oldu, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Giriş: 10.11.2026 - 00:21 Güncelleme:
Batman’da aniden yola çıkan 2 büyükbaş hayvana otomobil çarptı. Kazada hayvanlar telef oldu, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kaza, Batman merkeze bağlı Yenipınar köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil, aniden yola çıkan 2 büyükbaş hayvana çarptı. Çarpmanın etkisiyle hayvanlar telef oldu, otomobilde maddi hasar oluştu.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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