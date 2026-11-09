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        Batman'da 4 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Batman'da 4 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 23:31 Güncelleme:
        Batman'da 4 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Batman'da 4 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Mehmet Kerim A'nın (21) kullandığı 06 AP 9187 plakalı otomobil, Gültepe Mahallesi TPAO Bulvarı'nda kırmızı ışıkta bekleyen, biri otobüs olmak üzere 4 araca çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araçta sıkışan sürücü Mehmet Kerim A. ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

        Yaralı, sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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