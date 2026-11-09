Batman'da 4 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Mehmet Kerim A'nın (21) kullandığı 06 AP 9187 plakalı otomobil, Gültepe Mahallesi TPAO Bulvarı'nda kırmızı ışıkta bekleyen, biri otobüs olmak üzere 4 araca çarptı.

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