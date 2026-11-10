Batman'da iki araç ateşe verildi
Batman'da kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından iki araç ateşe verildi.
Giriş: 10.11.2026 - 20:03 Güncelleme:
Batman’da kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından iki araç ateşe verildi.
Olay, Pazaryeri Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, park halinde bulunan iki hafif ticari aracı ateşe vererek olay yerinden uzaklaştı. Çıkan yangında araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu. Her iki araç da kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıl.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ