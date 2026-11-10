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        Batman'da anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi

        Batman'ın Sason ilçesinde trafik personeli tarafından anaokulu öğrencilerine yönelik trafik bilincini artırmak amacıyla eğitim faaliyeti düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 19:59 Güncelleme:
        Batman'da anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi

        Batman'ın Sason ilçesinde trafik personeli tarafından anaokulu öğrencilerine yönelik trafik bilincini artırmak amacıyla eğitim faaliyeti düzenlendi.

        İlçe sorumluluk bölgesinde bulunan Alparslan Anaokulu ve Cihan Kaya Anaokulu öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen eğitimlerde, temel trafik kuralları, yaya geçidinin doğru kullanımı, emniyet kemerinin önemi ve okul servislerinde uyulması gereken kurallar anlatıldı. Görseller eşliğinde gerçekleştirilen teorik sunumların ardından öğrenciler, trafik işaret ve görsellerinin bulunduğu trafik eğitim halısı üzerinde uygulamalı eğitime katıldı. Minik öğrencilere yaya geçidinin kullanımı, trafik ışıklarına uyulması ve kavşaklardan güvenli geçiş kuralları uygulamalı olarak gösterildi. Eğitim kapsamında öğrencilere trafik bilincini küçük yaşlarda kazandırmak amacıyla boyama kitapları ve bilgilendirici broşürler de dağıtıldı. Minik öğrencilerin trafik kurallarını eğlenerek öğrenmelerini hedefleyen eğitim faaliyetlerinin hafta boyunca devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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