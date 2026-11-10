Batman'da uyuşturucu operasyonlarında 13 zanlı tutuklandı

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 288 gram skunk, 35,04 gram sentetik uyuşturucu ve 9 bin 350 lira ele geçirildi.

Bu kapsamda tespit edilen adreslere 4, 7 ve 9 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda 14 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.