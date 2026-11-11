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        Hasankeyf'te Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar dikildi

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 13:50 Güncelleme:
        Hasankeyf'te Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar dikildi

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla ilçe genelinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

        Etkinliğe katılan Kaymakam Serkan Böyük, Belediye Başkanı Hamit Tutuş, ilçe protokolü, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar, fidanları toprakla buluşturdu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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