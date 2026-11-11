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        Batman'da otomobil takla attı: 2 yaralı

        Batman'da Hasankeyf Kavşağı'nda takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 11:11 Güncelleme:
        Batman'da otomobil takla attı: 2 yaralı

        Batman’da Hasankeyf Kavşağı’nda takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

        Edinilen bilgilere göre, Hasankeyf Kavşağı’nda seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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