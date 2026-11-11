Batman'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Hasankeyf Kavşağı’nda seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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