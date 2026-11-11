Batman'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Batman'da otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Giriş: 11.11.2026 - 11:32 Güncelleme:
Batman'da otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Abdulhalim T. (21) yönetimindeki 72 ACU 521 plakalı otomobil, Hasankeyf Kavşağı'na girdiği sırada kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada sürücü ile araçtaki Emrullah A. (21) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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