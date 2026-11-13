Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Batman'da 7 bin öğretmene yapay zeka eğitimi verildi

        Batman'da 7 bin öğretmene yapay zeka eğitimi verildi

        Batman İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, geçen yıl 17 branşta yaklaşık 7 bin öğretmene yapay zeka eğitimi verildiğini, kent genelinde yaklaşık 250 okulda yapay zeka atölyesi bulunduğunu söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 13:13 Güncelleme:
        Batman'da 7 bin öğretmene yapay zeka eğitimi verildi

        Batman İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, geçen yıl 17 branşta yaklaşık 7 bin öğretmene yapay zeka eğitimi verildiğini, kent genelinde yaklaşık 250 okulda yapay zeka atölyesi bulunduğunu söyledi.

        Batman'da yürütülen eğitim çalışmaları hakkında bilgi veren Ciğer, Batman Valiliğinin desteğiyle başlatılan yapay zeka eğitimlerine kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan yönetici ve memurların da katıldığını belirtti. Ciğer, okullardaki atölyelerin öğrencilerin teknolojiyi etkin kullanmasına katkı sağladığını ifade etti.

        Batmanlı öğrenciler ABD'de iki kategoride birinci oldu

        Ciğer, Batmanlı öğrencilerin son üç yılda TÜBİTAK bölge finallerinde 24 kategorinin 18'inde derece elde ettiğini söyledi. Ulusal yarışmalarda üç birincilik kazandıklarını aktaran Ciğer, ABD'de düzenlenen yarışmalarda da Batmanlı öğrencilerin iki kategoride birinci olduğunu kaydetti. Ciğer, "Bu da Batman'ın onuru ve gururu, bizim de mutluluğumuz oldu" dedi.

        REKLAM

        Batman'ın yüzde 99'luk okul öncesi okullaşma oranıyla Türkiye'de ilk 10 il arasında yer aldığını belirten Ciğer, Milli Eğitim Bakanlığının aile ve ebeveyn eğitimlerine yönelik çalışmalarında da kentin ilk 10'da bulunduğunu bildirdi.

        LGS'ye hazırlanan öğrencilere beş günlük kamp

        Ciğer, geçen yıl başlattıkları çalışma kapsamında akademik başarıda yüzde 2'lik dilime giren ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınava hazırlanan öğrencileri ara tatilde beş günlük kampta bir araya getirdiklerini söyledi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında düzenlenen kampta merkez ve ilçelerden öğrencilerin buluştuğunu belirten Ciğer, Hasankeyf, Mor Kiryakos Manastırı, Malabadi ve Raman'daki 8 numaralı petrol kuyusunda sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlediklerini aktardı.

        REKLAM

        Eylülde Batman'a 183 öğretmen geldi

        Kentte yaklaşık 180 bin öğrenci ve 10 bin öğretmen bulunduğunu belirten Ciğer, öğrencilerin yaklaşık 10 bininin açık liseye kayıtlı olduğunu, 135 bininin ise il merkezinde eğitim gördüğünü söyledi. Ciğer, eylül ayındaki atamalarda Batman'a 183 öğretmenin geldiğini, 176 öğretmenin ise kentten ayrıldığını bildirdi. Ciğer, öğretmen ihtiyacının birkaç branşta yoğunlaştığını ifade etti.

        Yaklaşık bin 500 yetişkin okuma yazma eğitimi aldı

        Halk eğitimi kapsamında yaklaşık 700 farklı kurs açıldığını ve bu kurslardan 60 bin kişinin yararlandığını belirten Ciğer, yaklaşık bin 500 yetişkinin okuma yazma eğitimi aldığını söyledi. İhtiyaç duyan kursiyerlere evde de birebir eğitim desteği sağlandığını aktaran Ciğer, geçen ay 70 yaş üzerindeki dört kadına okuma yazma belgesi verdiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Aşk iddialarını doğruladı
        Aşk iddialarını doğruladı
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Şef mutfağı sözlüğü
        Şef mutfağı sözlüğü
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"

        Benzer Haberler

        Batman'da Hasankeyf Tüneli'nde trafik kazası tatbikatı yapıldı
        Batman'da Hasankeyf Tüneli'nde trafik kazası tatbikatı yapıldı
        Batman'da seyir halindeki otomobil alev aldı
        Batman'da seyir halindeki otomobil alev aldı
        Hasankeyf'te Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar dikildi
        Hasankeyf'te Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar dikildi
        Batman'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Batman'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Batman'da otomobil takla attı: 2 yaralı
        Batman'da otomobil takla attı: 2 yaralı
        Batman'da silahlı kavga: 1 yaralı
        Batman'da silahlı kavga: 1 yaralı