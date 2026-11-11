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        Batman'da seyir halindeki otomobil alev aldı

        Batman'da seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 19:19 Güncelleme:
        Batman'da seyir halindeki otomobil alev aldı

        Batman'da seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Olay, Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobilin motor kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonucu otomobilde maddi hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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