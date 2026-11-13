Batman'da köy okulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi

Trafik eğitim parkurunda uygulamalı eğitim de verilen öğrencilere, program sonunda boyama kitabı ve bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince Koçak Köyü İlkokulu öğrencilerine yönelik trafik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

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