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        Batman'da köy okulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi

        Batman'ın Gercüş ilçesinde köy okulunda eğitim gören öğrencilere trafik eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 13:56 Güncelleme:
        Batman'da köy okulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi

        Batman'ın Gercüş ilçesinde köy okulunda eğitim gören öğrencilere trafik eğitimi verildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince Koçak Köyü İlkokulu öğrencilerine yönelik trafik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

        Eğitimde öğrencilere temel trafik kuralları, yaya geçidi kullanımı, emniyet kemerinin önemi ve okul servislerinde uyulması gereken kurallar anlatıldı.

        Trafik eğitim parkurunda uygulamalı eğitim de verilen öğrencilere, program sonunda boyama kitabı ve bilgilendirici broşür dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri

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