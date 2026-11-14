Batman'da iş yerine silahlı saldırı

Batman’da sabaha karşı bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sabaha karşı kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iş yerinde maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin tespiti için inceleme başlattı.