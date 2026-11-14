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        Gercüş'te Kızılay'dan kan bağışı kampanyası

        Batman'ın Gercüş ilçesinde, Türk Kızılayı tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 13:02 Güncelleme:
        Gercüş'te Kızılay'dan kan bağışı kampanyası

        Batman'ın Gercüş ilçesinde, Türk Kızılayı tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Bağlarbaşı Mahallesi'nde kurulan Kızılay kan bağışı tırında gerçekleştirilen etkinliğe her kesimden vatandaş katılarak kan bağışında bulundu. Kampanya kapsamında bağışçılara teşekkür amacıyla çanta, madalya ve içinde ikramlıkların bulunduğu özel Kızılay çantaları dağıtıldı.

        Kampanyaya katılan duyarlı vatandaşlardan İhsan Öner "Şu an Kızılay merkezine gelmişiz. Kan veriyoruz, kan vermek vücut için iyidir. Herkesi kan vermeye davet ediyoruz" dedi.

        Hüseyin Ayaz isimli vatandaş ise "Bugün Kızılay'ın yapmış olduğu etkinlikte kan bağışına geldik. Bizim için küçük bir adım olan kan bağışı başkası için bir hayat kurtarma umudu olabilir. Herkesi kan bağışına davet ediyorum" diye konuştu.

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        Ramazan Doğan da bugün kan vermek için geldiklerini söyledi. Doğan, "Görüldüğü gibi bayağı bir yoğunluk var. Herkes kan vermeye başladığı için diğer vatandaşlarımızı da bekliyoruz. Kan vermek insan vücudu açısından önemlidir, kanı temizleme ve yeni kan oluşumu desteklediği için. Destekliyoruz biz halihazırda" şeklinde konuştu.

        Kızılay kan bağışı ekip aracının Gercüş'te iki gün boyunca hizmet vermeye devam edeceği bildirildi.

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