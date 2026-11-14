Kozluk'ta okullarda görevli personellere eğitim

29 Ekim Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitime, psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerin yanı sıra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeli destek verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi koordinesinde, okullarda görevlendirilen güvenlik korucusu personele yönelik farkındalık ve bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.

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