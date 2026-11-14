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        Kozluk'ta okullarda görevli personellere eğitim

        Batman'ın Kozluk ilçesinde okullarda görevli personellere eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 15:39 Güncelleme:
        Kozluk'ta okullarda görevli personellere eğitim

        Batman'ın Kozluk ilçesinde okullarda görevli personellere eğitim verildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi koordinesinde, okullarda görevlendirilen güvenlik korucusu personele yönelik farkındalık ve bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.

        29 Ekim Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitime, psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerin yanı sıra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeli destek verdi.

        Eğitim kapsamında personele okul güvenliği, etkili iletişim kurma yöntemleri ve olası acil durumlarda öğrencilerin güvenliğine yönelik bilinçli müdahale konularında bilgi aktarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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