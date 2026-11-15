Batman'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Batman’ın Kültür Mahallesi’nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Kültür Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.