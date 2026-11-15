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        Batman'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Batman'ın Kültür Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 13:58 Güncelleme:
        Batman'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Batman’ın Kültür Mahallesi’nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Olay, gece saatlerinde Kültür Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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