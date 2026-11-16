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        Batman'da trafik kazası: 3 yaralı

        Batman'da iki aracın kavşakta çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 20:56 Güncelleme:
        Batman'da trafik kazası: 3 yaralı

        Batman’da iki aracın kavşakta çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Edinilen bilgilere göre, kent merkezindeki Dörtyol Kavşağı’nda iki araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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