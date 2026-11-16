Batman'da trafik kazası: 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, kent merkezindeki Dörtyol Kavşağı’nda iki araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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