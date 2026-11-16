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        Batman'da iki aile arasındaki husumet sona erdi

        Batman'ın Kozluk ilçesinde iki aile arasında 22 yıl önce başlayan husumet düzenlenen barış töreniyle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 13:42 Güncelleme:
        Batman'da iki aile arasındaki husumet sona erdi

        Batman'ın Kozluk ilçesinde iki aile arasında 22 yıl önce başlayan husumet düzenlenen barış töreniyle sona erdi.

        İlçenin Alıçlı köyünde iki aile arasında 1 kişinin ölümüyle başlayan husumetin sona ermesi için Kaymakamlık tarafından kanaat önderlerinden oluşan barış komisyonu kuruldu.

        Yapılan görüşmeler ve girişimler neticesinde aileler barışa ikna edildi.

        Siirt’in Kurtalan ilçesinin Çakıllı köyünde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu.

        İki ailenin fertlerinin el sıkışarak barıştığı törene Kozluk Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ferman Yüksel ile kanaat önderleri de katıldı.

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