Edinilen bilgilere göre, Akburç köyü mevkiinde seyir halindeki iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılarak ayakta tedavi edildi.

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