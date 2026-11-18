Batman'ın Sason ve Kozluk ilçelerine kuvvetli yağış uyarısı
Batman'ın Sason ve Kozluk ilçelerinde metrekareye 51 ila 75 kilogram arasında yağış düşmesinin beklendiği bildirildi.
Batman’ın Sason ve Kozluk ilçelerinde metrekareye 51 ila 75 kilogram arasında yağış düşmesinin beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan tahmin ve uyarılar kapsamında, Batman’ın Sason ve Kozluk ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Yapılan değerlendirmelere göre, söz konusu bölgelerde metrekareye 51 ila 75 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor. Yetkililer, kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini belirtti.
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