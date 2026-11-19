Batman Sinema Derneği tarafından düzenlenen ‘Bir Ömre Bedel Ustalara Saygı’ programı kapsamında kente gelen ünlü oyuncular Meral Çetinkaya ve Nihal Menzil için ödül töreni düzenlendi.

Ünlü oyuncular Çetinkaya ve Menzil, Batman’a geldi. Batman Sinema Derneği tarafından düzenlenen ‘Bir Ömre Bedel Ustalara Saygı’ törenine katılan oyunculara ödül verildi. Törenin ardından basın mensupları ile otelde bir araya gelen Meral Çetinkaya, 47 yıl önce Batman’da çekilen Hazal filminin set anılarını paylaştı. Çetinkaya, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

‘’Dün bana büyük bir sürpriz yapıldı. 1979 yılında Hazal filminin çekildiği, zamanında Türkan Şoray’ın da ziyaret ettiği köye götürüldüm. Aradan 47 yıl geçmiş, Batman’ın Gönüllü köyü bayağı değişmiş ve gelişmiş. Benim zamanımda çektiğimiz Hazal filmi setinde köyde elektrik yoktu. Vagonlarla ve tırlarla oraya jeneratör getirip çekim sırasında kullandık. Geceleri oradaki insanlar, benim şu anki şaşkınlığıma benzer bir şaşkınlıkla gece ışığı gördüler ve ilk kez ışıkla tanıştılar. Dün filmin çekildiği köye gittiğimde bu benim için müthiş sarsıcı bir şeydi, bir dünyadan diğerine açılma anı gibiydi. Oradaki insanlarla filmi konuştuk, hepsi çok iyi hatırlıyordu. Filmi hala üst üste izliyorlarmış. Tabii ben çok zaman olduğu için unutmuştum ama onlar içindeki bütün oyuncuların, arkadaşlarımın isimlerini tek tek biliyorlardı. Türkan Şoray’ın duyarlılığını ve bugüne kadar ‘Türkan Sultan’ kalmasının nedenlerini bir kez daha anladım, zamanında bu köyü ziyaret etmiş. O dönem Batman’ın içini açıkçası görmemiştim, transit geçmiştim. Otobüsle mi gittik hatırlamıyorum, o yıllarda köy yolları çok kötüydü ama şimdi Batman adeta bir mega kent olmuş.’’

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Batman Film Festivali ortak direktörü Osman Açan ise organizasyonla ilgili şu bilgileri aktardı:

''Batman Film Festivali ortak direktörüyüm. Duayen tiyatrocu ve sinema oyuncusu Meral Çetinkaya ile Nihal Menzil’i konuk ettik ve muhteşem bir açılış gecemiz oldu. 1522 Kasım arasında toplam 90 film göstereceğiz. 50 ülkeden 700 başvuru yapılan yarışmamız için 15 finalist filmimiz belirlendi, ödüllerini jürimiz seçecek. 22 Kasım Pazar akşamı, Tamer Levent’in de katılımıyla muhteşem bir kapanış ve ödül gecesi düzenleyeceğiz.’

Festival ortak direktörü Bayhan Ekici ise "Batman’da son yıllarda kültür sanat alanında çok büyük atılımlar yapılıyor, bunlardan biri de bizim film festivalimiz oldu. Bu festivalin hayata geçmesinde emeği geçen Valiliğimize ve Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Umarım bu festival her yıl geleneksel hale gelir ve araya bir daha bu kadar uzun süreler girmez. Çünkü Batman çok büyük bir şehir ve çok daha güzel şeyleri hak ediyor. Kültür sanat alanında da hak ettiği mertebeye ulaşması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz’’ dedi.