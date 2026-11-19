Batman’da narkotik ekipleri tarafından iki ayrı tarihte gerçekleştirilen çalışmalarda durdurulan 2 araçta eroin, sentetik ecza ve 1 kilo 125 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. 12 ve 18 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, kent girişinde şüphe üzerine durdurulan 2 araçta arama yapıldı. Araçlarda yapılan aramalarda 2 parça halinde toplam 15,14 gram eroin, 2 adet sentetik ecza ve 1 kilo 125 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.