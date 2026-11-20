Batman'da emekli lokali için çivi çakma töreni düzenlendi.

Batman Valiliği koordinasyonunda, Batman Belediyesi tarafından emekli vatandaşların sosyal hayata aktif katılımını sağlamak amacıyla kentin farklı noktalarında emekli lokalleri inşa ediliyor.

Bu kapsamda Vali Ekrem Canalp ve AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Karşıyaka Mahallesi Habib Başkan Parkı'nda yapımına başlanan Emekli Lokali için düzenlenen çivi çakma törenine katıldı.

Törende konuşan Vali Canalp, emeklilerin huzurlu ve keyifli vakit geçirebilecekleri sosyal alanlar oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Törene vali yardımcıları, belediye başkan yardımcıları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda emekli vatandaş katıldı.