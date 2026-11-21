Batman’da polis ekipleri tarafından Kafeler Sokağı ve çevresinde asayiş denetimleri gerçekleştirildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kentte gençlerin yoğun olarak bulunduğu Kafeler Sokağı ve çevresindeki iş yerlerine yönelik kapsamlı asayiş denetimi gerçekleştirdi. Uygulamaya 101 personel ve 10 ekip katıldı. Denetimler kapsamında 929 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, 20 umuma açık iş yeri de kontrol edildi. Eksiklik tespit edilen iş yerleri hakkında gerekli uyarılarda bulunuldu. Yaklaşık 2 saat süren denetimde 929 kişinin kimlik sorgulamasının yapılması, Kafeler Sokağı'nın akşam saatlerinde ne kadar hareketli ve yoğun olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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Emniyet ekiplerinin kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetimlerinin devam edeceği belirtildi.