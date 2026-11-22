Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Muğlaspor'u 2-0 yenen Batman Petrolspor'da teknik direktör Selçuk Şahin, "Bizim için güzel bir gün geçti. Bu şekilde kazanmak ve kalan dört maçta da maksimum puanı alarak ilk yarıyı bitirmek istiyoruz." dedi.

Batman Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şahin, karşılaşmayı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Muğlaspor'un oyun gücü yüksek bir takım olduğunu belirten Şahin, "Özellikle rakip analizimizde son iki haftada kaybettiği maçlar ağır mağlubiyetlere rağmen iyi bir takım olduğunun, bu ligde o maçlara kadar çok fazla oyun gücü olduğu ve rakibi zorladığı anlar olduğunu biliyorduk. Maçı açıkçası çok ciddiye aldık. Özellikle kendi sahamızda mutlaka kazanmamız gereken bir maç gözüyle bakıyorduk. Oyuna da çok iyi başladık." ifadelerini kullandı.

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İlk yarıyı 2-0 üstünlükle tamamladıklarını ve ikinci yarıda daha dengeli bir oyun sergilediklerini anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Onlar da tabii 3 değişiklikle biraz daha oyuna girmek istediler. Daha dengeli bir oyun oldu. Sonuç planladığımız birçok şeyin ortaya çıktığı ve kazandığımız bir hafta. Mutluyuz. Oyundan da memnunum. Oyuncuların performanslarından memnunum. Bizim için güzel bir gün geçti. Bu şekilde kazanmak ve kalan dört maçta da maksimum puanı alarak ilk yarıyı bitirmek istiyoruz."

- Muğlaspor cephesi

Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak da her iki takım açısından da zorlu bir maç olduğunu belirtti.

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Batman Petrolspor'un iki haftadır kazanamadığını hatırlatan Koşukavak, "Ev sahibi takım kazanmak istiyordu. İki haftadır kazanamıyor. Biz de iki haftadır biraz yüksek skorların altında bir travmatik iki hafta yaşadık. Bu deplasman bir şeyleri tamir etmek adına bizim için bir fırsattı. Tabii biz üç haftadır maalesef 10 dakikayı geçemiyoruz. İlk 10 dakikada geriye düştüğünüz zaman oyunu kontrol etmeye çalışıyorsunuz." diye konuştu.

Maçta oyuncuların bireysel hatalar yaptığını, buna rağmen ikinci yarıda oyunu rakip takımın sahasına yıktıklarını ifade eden Koşukavak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1-0 çok önemli bir skor değil. Oyuna geri dönüp kazanabilirsiniz ama bireysel bir hata. Bu durum çok defa başımıza geliyor. Yordu artık bizi. Bir rakip penaltı kazanıyor. Penaltıdan 2-0 geriye düşünce bu iş kolay olmuyor. Ev sahibi de iki haftadır kazanamayınca daha çok savunma kaygılı bir takım oluyor. Ona rağmen ikinci yarıda üç değişiklikle başladık. Oyunu tamamen Batman Petrol'ün alanına yıktık, çok da ürettik aslında. Amacımız 2-1'i bulup oyuna ortak olmaktı. O fırsatlar da geldi aslında ama biz orada da bu sefer golü bulamayınca rakip daha çok derine gitmeye başladı. Tamamen skor odaklı oynamaya başladı. Oyun böyle bitti."