AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, ildeki kurum müdürleriyle buluştu
AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kentteki kamu kurumlarının müdürleriyle bir araya geldi.
AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kentteki kamu kurumlarının müdürleriyle bir araya geldi.
Nasıroğlu, İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, kamu kurumlarının müdürlerinin görüş ve önerilerini dinledi.
Nasıroğlu, toplantıda, kamu hizmetlerinin etkin yürütülmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve vatandaşların beklentilerinin karşılanmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Batman'ın gelişimi için ortak akıl ve işbirliğinin önemine değinen Nasıroğlu, kentin ihtiyaçlarının tespiti ve sorunların çözüme kavuşturulması noktasında tüm kurumların koordinasyon içerisinde çalışmasının önem taşıdığını belirtti.
Toplantıya, AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi de katıldı.
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