AK Parti Batman Gençlik Kolları, büyükşehir statüsünde olmayan 51 il arasında yürütülen üyelik çalışmalarında elde ettiği derecelerle önemli bir başarıya imza attı. Özellikle 18 yaşına yeni giren Batmanlı gençlerin AK Parti'ye gösterdiği yoğun ilgi, üyelik çalışmalarında dikkat çekti.

AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen programda, elde edilen başarı dolayısıyla Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş tarafından takdim edilen plaket, Batman İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Şahin tarafından teşkilat adına alındı. Batmanlı gençlerin AK Parti'ye yönelik ilgisi ve gençlik teşkilatının sahadaki aktif çalışmaları, elde edilen başarının önemli unsurları arasında yer aldı. Özellikle 18 yaşını yeni doldurarak ilk kez siyasi parti üyeliği hakkı kazanan gençlerin AK Parti'ye gösterdiği ilgi, Batman gençlik teşkilatının üyelik çalışmalarına olumlu yansıdı.

REKLAM

"Batmanlı gençlerimizin AK Parti'ye ilgisi bizleri gururlandırıyor"

AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek gençlik teşkilatını tebrik etti. Şansi, "Batmanlı gençlerimizin, özellikle de 18 yaşına yeni giren gençlerimizin AK Parti'ye gösterdiği yoğun ilgi ve teveccüh bizler için son derece kıymetli. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gençlerimize her zaman değer veriyor, onların fikirlerine, enerjilerine ve geleceğe dair hedeflerine önem veriyoruz. Gençlerimizin partimize duyduğu güvenin üyelik çalışmalarımıza yansıması bizleri ayrıca mutlu ediyor. Bu başarıda emeği bulunan İl Gençlik Kolları Başkanımız Mustafa Şahin'i ve tüm gençlik teşkilatımızı gönülden kutluyorum. Batmanlı gençlerimizin heyecanı ve desteğiyle ilk günkü aşkla çalışmaya devam edeceğiz'' dedi.