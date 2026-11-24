Batman'da sis etkili oldu
Batman'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Giriş: 24.11.2026 - 10:17 Güncelleme:
Batman'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Kent merkezinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer azalırken, caddelerde ilerleyen bazı araçların farlarını yaktığı görüldü.
Sürücüler, trafikte kontrollü ilerlerken cadde ve sokaklar da sis altında kaldı.
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