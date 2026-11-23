Batman'da çeşitli suçlardan aranan 269 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 13-22 Kasım'da kent genelinde genel asayiş, narkotik, kaçakçılık ve trafik denetimleri yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 269 şüphelinin yakalandığı denetimlerde, 15,14 gram eroin, 29 gram sentetik uyuşturucu, 4,89 gram sentetik kannabinoid, 17,62 gram afyon sakızı, 0,85 gram kokain, 4 uyuşturucu hap, 19 sentetik ecza ile ruhsatsız tabanca ve tüfek, 41 fişek, gümrük kaçağı 620 paket sigara ve 12 cep telefonu ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 37 bin 127 kişi sorgulandı, 20 bin 81 araç denetlendi.