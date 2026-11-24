Program kapsamında Yalçın'ın şehit olmadan önce kendi imkanlarıyla oluşturduğu müzik sınıfı ziyaret edildi, müzik öğretmenleri tarafından şehit Aybüke öğretmenin ölümünden önce söylediği Mağusa Limanı türküsü seslendirildi.

Kaymakam Böçkün, burada yaptığı konuşmada, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü buruk geçirdiklerini söyledi.

İlk görev yeri olan Kozluk'ta 9 Haziran 2017'de karne dağıttıktan sonra evine dönerken, dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 22 yaşında şehit olan Yalçın için adını taşıyan okulda anma programı düzenlendi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde görev yaptığı okulda anıldı.

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