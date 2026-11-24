Açıklamada, yardım çalışmasıyla ailelerin temel gıda ihtiyaçlarına katkı sunulması ve toplumsal dayanışma ruhunun güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtilerek, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya ve yardımlaşma faaliyetlerini sürdürmeye devam edecekleri kaydedildi.

Türk Kızılay Kozluk İlçe Şubesi tarafından yapılan açıklamada, Türk Kızılay Genel Merkezi tarafından gönderilen gıda kolilerinin, Kızılay İlçe Şube Başkanı Mahmut Işık'ın katılımıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.