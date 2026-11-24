Kozluk'ta akciğer kanseri farkındalık eğitimi verildi
Batman'ın Kozluk ilçesinde akciğer kanseri farkındalık ayı kapsamında Kur'an kursu kursiyerlerine yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.
Batman'ın Kozluk ilçesinde akciğer kanseri farkındalık ayı kapsamında Kur'an kursu kursiyerlerine yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.
Kozluk İlçe Sağlık Müdürlüğü KETEM birimi tarafından gerçekleştirilen eğitim, İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşireler Çağla Konak ve Reyhan Kavak tarafından verildi.
Eğitimde, dünyada kansere bağlı ölümlerin başlıca nedenlerinden biri olan akciğer kanseri hakkında bilgi verilerek hastalığın en önemli önlenebilir risk faktörünün tütün kullanımı olduğu vurgulandı.
Kozluk İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fırat Güneş, toplumun her kesimine ulaşarak sağlık bilincini artırmayı hedeflediklerini belirterek, farkındalık çalışmalarının sürdürüleceğini kaydetti.
Güneş, sağlıklı bir yaşam için doğru bilginin ve erken farkındalığın önemine dikkati çekti.
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