Batman’ın Kozluk ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, BatmanKozluk kara yolunun Yanıkkaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Taşlıdere yönünden ana yola çıkan U.K. (21) idaresindeki otomobil ile Sason’dan Batman istikametine seyreden Ş.I. (45) yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücüler U.K. ve Ş.I. ile araçlarda bulunan K.K. (22), A.K. (44), E.Ü. (43), A.Ü. (47), S.I. (47) ve U.Ü. (23) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.