Batman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
Batman'ın Kozluk ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Giriş: 24.11.2026 - 21:47 Güncelleme:
Batman'ın Kozluk ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
U.K. (21) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil ile Ş.I. (45) yönetimindeki 34 HVK 311 plakalı hafif ticari araç, Yanıkkaya köyü mevkisinde çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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