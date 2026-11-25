AK Parti Batman Kadın Kolları Başkanı Şeval Aksoy, 25 Kasım dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetle mücadelenin toplumun ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, "Bu mücadeleyi hayatın her alanında, her zeminde kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında AK Parti Kadın Kolları tarafından 81 ilde eş zamanlı düzenlenen basın açıklamalarından biri de Batman'da yapıldı. AK Parti Batman İl Başkanlığı binasında düzenlenen programa parti teşkilatı üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Basın açıklamasını okuyan AK Parti Batman Kadın Kolları Başkanı Şeval Aksoy, kadına yönelik şiddetin insanlık onurunu zedeleyen, toplumsal huzuru ve adalet duygusunu etkileyen küresel bir sorun olduğunu söyledi. Dünya Sağlık Örgütü verilerine değinen Aksoy, dünya genelinde yaklaşık her üç kadından birinin yaşamı boyunca fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığını ifade etti.

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6284 sayılı Kanun ve KADES'e dikkat çekti

Aksoy, 6284 sayılı Kanun'un yanı sıra Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, kadın konukevleri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve ALO 183 hattının şiddetle mücadelede önemli rol oynadığını belirtti. 20262030 dönemini kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı'na da değinen Aksoy, yasal düzenlemelerin etkin biçimde uygulanmasının ve toplumsal farkındalığın artırılmasının önemini vurguladı.

Kadın haklarının evrensel olduğunu dile getiren Aksoy, Gazze başta olmak üzere savaş ve çatışma bölgelerinde kadınların ve çocukların maruz kaldığı hak ihlallerine dikkat çekti. Aksoy, uluslararası topluma çifte standarttan uzak, ilkeli ve kararlı bir tutum sergileme çağrısında bulundu.

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AK Parti Kadın Kolları olarak 81 ilde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Aksoy, kadınların toplumsal hayata katılımının, haklarının ve güvenliğinin güçlendirilmesi için kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının ortak hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Kadınların korkudan uzak ve güven içinde yaşamasını hedeflediklerini söyleyen Aksoy, "Tek bir kadının dahi şiddete maruz kalmasına asla rıza gösteremeyiz. Bu mücadeleyi hayatın her alanında, her zeminde kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.