AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Polonya parlamento heyetiyle TBMM’de bir araya geldi. Görüşmelerde savunma sanayiinde ortak üretim, vize işlemlerinin kolaylaştırılması ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması hedefi ele alındı.

AK Parti Batman Milletvekili ve TürkiyePolonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ferhat Nasıroğlu, PolonyaTürkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Andrzej Szewiski ve beraberindeki heyeti Türkiye Büyük Millet Meclisinde ağırladı.

Program kapsamında heyet, TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve komisyon üyeleriyle, ardından TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ve komisyon üyeleriyle görüştü. Temaslarda, Türkiye ile Polonya arasındaki 600 yılı aşkın dostluğa dayanan ilişkilerin stratejik ortaklık ve NATO müttefikliği temelinde geliştirilmesi değerlendirildi.

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Millî Savunma Komisyonu ile yapılan görüşmede savunma ve güvenlik alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, savunma sanayiinde ortak üretim ve teknoloji geliştirme imkânları ele alındı. Toplantıda AvrupaAtlantik güvenliğine ilişkin ortak sorumluluklar ile bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Dışişleri Komisyonu ile yapılan görüşmede ise Türkiye ile Polonya arasındaki ilişkilerin yanı sıra TürkiyeAvrupa Birliği ilişkileri ve NATO müttefikliği ele alındı. RusyaUkrayna Savaşı ve Filistin’deki insani durum da toplantının gündeminde yer aldı.

Ticaret hacminde 15 milyar dolar hedefi

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Polonya’nın Ankara Büyükelçisi Maciej Lang’ın da katıldığı Dostluk Grubu toplantısında siyasi, ekonomik ve parlamenter ilişkilerin geliştirilmesi görüşüldü. Toplantıda ticaret ve eğitim amaçlı vize işlemlerinin kolaylaştırılması, karşılıklı yatırımların artırılması ve Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecine Polonya’nın desteği gündeme geldi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması hedefi de değerlendirildi.

Nasıroğlu, görüşmelerin anısına Türkiye ile Polonya arasındaki 600 yılı aşkın ilişkileri anlatan bir kitabı heyete hediye etti. Parlamentolar arası diplomasinin ikili ilişkilerin gelişmesinde önemli rol oynadığını belirten Nasıroğlu, siyasi, ekonomik, ticari, savunma ve parlamenter alanlarda iş birliğini ilerletmek için temaslarını sürdüreceklerini ifade etti. Nasıroğlu, Polonya heyetine ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.