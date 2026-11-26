Kozluk İlçe Sağlık Müdürü ve Kozluk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Fırat Güneş, akciğer kanserinde erken teşhisin hayati önem taşıdığını belirterek, tütün ve tütün ürünlerinden uzak durmanın hastalığa karşı korunmada en önemli adımlardan biri olduğunu kaydetti.

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